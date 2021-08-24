 

Рогозин: Вопрос присутствия РФ на МКС решится в ближайшие несколько месяцев

24.08.2021, 21:32, Новости дня
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Вопрос продолжения участия РФ в проекте Международной космической станции (МКС) решится в ближайшие месяцы, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это вопрос, который найдет свое разрешение в ближайшие несколько месяцев», – сказал Рогозин, отвечая на вопрос, когда можно ожидать ясности относительно перспектив российского присутствия на МКС, передает ТАСС.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо. 

До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, РФ может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.

После этого стало известно, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе РФ на МКС будет приниматься после 2024 года.



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