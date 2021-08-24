Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России»

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин.

«Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета РФ и эффективности власти», – отметил социолог.

«Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский.

Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента РФ Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции.

Президент четко сформулирован новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего… Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в РФ рождалось как можно больше детей», – сказал Путин.

По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. Она стала народной, потому что в ней учтены многие предложения, поступившие от более чем 2 млн человек.

На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.