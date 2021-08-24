Мнение: Письмо: “Влюбился он быстро”

Давайте вот это еще.

firenzer

Уважаемая Эволюция, пишу в надежде на разбор.

Мне 41, полтора года встречаюсь с женатым мужчиной немного младше меня.

За это время сложились трепетные, полные романтики отношения, хотя для него изначальной причиной был поиск на СЗ женщины для секса. Как-то обмолвился, что сидел он там долго и анкет пролистал много. Ничего не цепляло.

Моя ОЗ в целом выше, чем у него. Имею два ВО, иностранные языки, непростые хобби, значительную финансовую свободу и хорошую недвижимость. Руковожу семейным предприятием. Красивая. Он работает в найме, должность руководящая, двое детей, ипотека, в общем, такая довольно среднестатистическая ситуация. Внешне довольно неприметный, во всяком случае, был.

Я много лет была счастливо замужем, для меня быть в паре, иметь в лице мужа близкого друга, делить на двоих и радости и невзгоды – естественно. А три года назад его не стало. Сейчас наших детей мне помогает поднимать моя мама, без нее я бы не справилась, так как все мое время теперь занимает работа.

Не помню, что меня дернуло пойти на СЗ. Я вообще плохо помню тот период. Не уйти в клиническую депрессию тогда помогли психолог, ответственность за детей, вал работы, а потом уже и он со своей этой нежностью. Он буквально меня вытащил, я так ему и говорю. Влюбился он быстро.

Я никогда не сталкивалась с таким пиитетом по отношению к себе. С ним мне легко и душой я отдыхаю, уходит чувство тревоги, могу выговориться и он всегда выслушает и поддержит, да и просто выплакаться могу в плечо, когда совсем уж сил не остается. Сейчас это дорогого стоит, так как жизнь пока не удалось наладить, все еще много проблем.

Иногда мне кажется, что я люблю его. Во всяком случае, в минуты нежности я говорю ему, что люблю его, и в эти моменты искренне в это верю, а он совершенно сияет. Но когда мы не вместе, я почти о нем не думаю, голова занята другими вещами. Вернее, раньше не думала. Его значимость растет.

Слов он говорит много, даже слишком много, что никого не любил до меня, да и вообще, похоже, не жил, что я самое дорогое что есть у него в жизни, что все время меня не хватает… Я уже озираться начала, не торчат ли где щипцы.

Много помогает мне в рабочих моментах, так как тут есть общее поле, а я вкладываюсь только тем, что помогаю ему в имидже, он значительно изменился за последний год, буквально плечи расправил, даже бросил курить. Секс сейчас уже отошел на второй план, встречаемся даже просто для того, чтобы побыть вместе, сходить куда-то, что-то посмотреть, на чем-то покататься, весь досуг организовывает он.

Есть в моей жизни одно обстоятельство, о котором он не знает. Особый ребенок. Последние роды проходили тяжело, и у младшей девочки аутизм. Водим в коррекционную школу, на всякого рода абилитацию, лечим как можем, динамика есть, но все равно с таким ребенком непросто. Мы всегда скрывали это обстоятельство, знает только самый ближний круг. Я и ему тогда ни о чем не сказала, да и не видела причин для этого. А сейчас мне кажется, что в этом я не совсем права.

Пока предложений от него нет, мой ребенок это исключительно мое дело.

Однако ситуация рискует стать тупиковой. Находиться в этих отношениях вечно мне нельзя, нежность нежностью, но оставаться в треугольнике я не могу, это неправильно. Если инициирую разрыв, он может на что-то решиться, что не факт конечно, но вдруг, – а тогда получится подкат с подставой из-за ребенка.

Или не он, допустим, а кто-то другой, в дальнейшем. Я делаю все, чтобы остальными ресурсами компенсировать наличие в семье такого вот обстоятельства. При наличии достаточного дохода и просторного жилья, можно иметь тьютора, помощника по хозяйству, и организовать вполне комфортный быт, и я работаю над этим. Финансово я точно не груз.

Но как сказать? И когда?

Очень прошу совета.