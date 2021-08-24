 

Мнение: Именно под этим флагом ходили в атаку в годы ВОВ

24.08.2021, 21:24, Разное
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Тут конечно надо поинтересоваться, под каким флагом воевали дед и прадед Ситникова в годы ВОВ. Может еще чего интересного выяснится.

Учительница задает на дом написать сочинение,
кто как помогал солдатам на фронте.
На следующий день учительница проверяет домашнее задание:
– Ну кто написал.
Маша поднимает руку и читает свое сочинение:"Я помогала маме, мы вместе шили шинели для солдат!"
– Молодец, Маша, садись.
Петя читает свое сочинение:"Я в колхозе работал, солдатам еду отправлял!"
– Молодец, Петя, садись. Кто еще как помогал?
Вовочка читает:"А я солдатам на фронте патроны подавал!!!"
Учительница:"И что они тебе говорили?"
Вовочка: "Зер гуд, Вольдемар, зер гуд!"

PS. Текст с сайта в таком виде уже удалили и заманили на обычный, без откровений про флаги.

Источник: Colonel Cassad



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