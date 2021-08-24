Мнение: Именно под этим флагом ходили в атаку в годы ВОВ

Тут конечно надо поинтересоваться, под каким флагом воевали дед и прадед Ситникова в годы ВОВ. Может еще чего интересного выяснится.

Учительница задает на дом написать сочинение,

кто как помогал солдатам на фронте.

На следующий день учительница проверяет домашнее задание:

– Ну кто написал.

Маша поднимает руку и читает свое сочинение:"Я помогала маме, мы вместе шили шинели для солдат!"

– Молодец, Маша, садись.

Петя читает свое сочинение:"Я в колхозе работал, солдатам еду отправлял!"

– Молодец, Петя, садись. Кто еще как помогал?

Вовочка читает:"А я солдатам на фронте патроны подавал!!!"

Учительница:"И что они тебе говорили?"

Вовочка: "Зер гуд, Вольдемар, зер гуд!"

PS. Текст с сайта в таком виде уже удалили и заманили на обычный, без откровений про флаги.

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