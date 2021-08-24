Мнение: Индустриализация 19 и 20 веков, стройки царизма и дореволюционные корни российского хайтека

1. Владимир Путин, выступая в Нижнем Новгороде по поводу его 800-летия, использовал в своей речи важную и очень правильную фразу: «Масштабная русская индустриализация XIX и XX веков». Действительно, давно пора покончить с мифом, согласно которому индустриализация в России якобы началась только в советское время:

http://kremlin.ru/events/president/news/66423

Здесь родились, как известно, механик Кулибин и математик Лобачевский, здесь шёл «знатный торг» на знаменитой ярмарке – одном из крупнейших торговых центров Европы того времени. А Сормовские заводы, запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации XIX и XX веков. <…>

В советское время на исторических и построенных с нуля предприятиях, научных институтах города создавался наш экономический и оборонный потенциал, создавались уникальные технологии мирного атома и ядерный щит нашей страны.

Можно, конечно, ещё вспомнить петровскую индустриализацию 18 века, но ладно: заслуги Петра I у нас помнят хотя бы по Петербургу, флоту и Северной войне. Тем не менее, то, что благодаря петровскому промышленному импульсу Россия впервые по-настоящему освоила Урал и стала крупнейшим в мире экспортёром чугуна – это тоже важные достижения:

https://ruxpert.ru/Миф_о_вековой_отсталости_России

Что же касается царской индустриализации 19-го и начала 20 веков в сравнении со сталинской индустриализацией 1920-х–1950-х, есть несколько причин, по которым вторая незаслуженно затмила первую.

Во-первых, царская индустриализация шла более естественным и планомерным путём, без нарочитого и масштабного пиара, как при Сталине в первую и последующие пятилетки. Хотя при царях железные дороги, корабли и заводы строились не менее успешно, чем в СССР, сталинские стройки запомнились лучше благодаря пропаганде (эффективность которой резко выросла, ведь уже было изобретено радио, а большинство населения к моменту революции худо-бедно научилось читать).

Во-вторых, царская индустриализация, в отличие от сталинской, не сопровождалась колоссальным упадком сельского хозяйства и сферы услуг: все силы и ресурсы общества не были брошены на строительство индустрии, другие сектора не были обескровлены. Когда говорят о значительном росте экономики в сталинское время, это верно только лишь в отношении промышленности. Между тем, сельское хозяйство было доведено до крайней степени упадка. Голод достиг невиданных ранее масштабов, количество голодных смертей измерялось миллионами. В городах был жёсткий дефицит товаров и услуг, который низкие зарплаты могли только частично сдержать. Строительство жилья шло медленнее, чем до революции. Естественно, на фоне провалов в других отраслях, успехи в промышленности, ради которой всё это терпели, крепче отложились в памяти.

В-третьих, уже при царях Россия стала не аграрной, а аграрно-индустриальной страной: к 1913 году доля промышленности в общем объёме производства составляла около 40%, доля сельского хозяйства – 60% (по некоторым подсчётам, даже 55%). Большевикам оставалось сделать лишь один небольшой шаг, чтобы окончательно превратить страну в индустриальную, и они его сделали, бездарно растратив в процессе доставшийся им человеческий ресурс.

В-четвёртых, советская пропаганда долгое время преуменьшала и замалчивала царские достижения, а также девальвировала их, выставляя в чёрном цвете: дореволюционная история промышленности в советской версии – это прежде всего угнетение рабочего класса (который, вообще-то, возник именно благодаря царской индустриализации); в советское же время на предприятиях вкалывали сплошь счастливые стахановцы.

Безусловно, промышленные достижения СССР велики. Но они были основаны на царском фундаменте и были прямым продолжением царской индустриализации. Сталинские же методы ускорения промышленного роста, – предпринятые с целью компенсировать врождённые недостатки социализма (а также потерянные из-за революции 10 лет развития), – крайне дорого обошлись нашему народу. Несколько десятков крупных производств в обмен на несколько миллионов погибших от голода дают нам курс в 100 тысяч жизней на один комбинат. На мой взгляд, аплодировать тут нечему.

2. Познавательный фотообзор строек царизма в Туркестане. Оказывается, проекты по масштабному орошению земель и строительству каналов в Средней Азии велись ещё до революции:

https://von-hoffmann.livejournal.com/1075971.html

Интересно, что тогда строили при помощи отечественных имперских экскаваторов, даже в самых диких местах. Фотографии оставляют гораздо более благоприятное впечатление, чем строительство каналов силами заключённых в сталинском СССР.

3. Петербургский завод «Светлана», который выпускает сейчас разный хайтек типа биочипов и микроволновых приборов, также был основан до революции. Цитирую с сайта завода:

https://www.svetlanajsc.ru/в-августе-1914-года-россия-вступила-в-перв/

В августе 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну… Этот исторический этап оказал существенное влияние на развитие и расширение производства завода «Я.М.Айвазъ» (будущего объединения «Светлана»).

Предприятие Якова Айваза получило государственный заказ на производство миллиона прицельных рамок для винтовки Мосина, а затем и штыков с прилагаемыми к ним ножницами как для разрезания проволочных заграждений противника.

Только за 1915 год завод заключил контрактов на 30 миллионов рублей.

Интересным фактом стало сотрудничество завода «Айвазъ» с петербургским изобретателем Николаем Александровичем Гулькевичем. Именно он запатентовал, производимый заводом «Айвазъ» складной штык и ножницы к нему.

Завершение первой мировой войны и предшествовавшая ему революция 1917 года изменили судьбу Якова Айваза. После прихода советской власти и национализации завода он вынужден был эмигрировать во Францию, где и умер в 1930 году. В 1920 завод «Айваз» национализирован и разделен на два самостоятельных предприятия: Машиностроительный завод №1 (впоследствии завод им. Ф. Энгельса) и завод «Светлана», ставший базовым предприятием по выпуску электроламп.