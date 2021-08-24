 

Не только вода и чай: 5 лучших напитков для эффективного похудения

24.08.2021, 21:14, Разное
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Джоан Уошберн, работающая профессиональным диетологом, озвучила ряд напитков, которые лучше остальных подходят для похудения. Также эксперт рекомендовала исключить из рациона газировку и фруктовые соки (обработанные).

Напитки для похудения

Главная причина исключения газировки – огромное количество добавляемого сахара. Он существенно нагружает наш организм. К тому же повышенная калорийность, причем даже диетических аналогов напитков, все равно ведет к увеличению жировой массы.

Пять полезных напитков:

Самый лучший напиток для похудения – обычная вода. Она прекрасно справляется с задачей утоления жажды и не наносит никакого вреда.Помогут худеть и некоторые виды чая. К примеру, имбирный и зеленый.Также в рацион можно добавить настой из одуванчиков.Смузи тоже относится к категории полезных напитков. Подобно лимонаду с яблочным уксусом он благотворно влияет на фигуру.В конце списка идут протеиновые коктейли. Безусловно, они полезны, но Уошберн рекомендует перед употреблением сходить на консультацию к специалисту, так как у некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции на содержащиеся в них компоненты.

Джоан подчеркнула, что максимального эффекта от употребления напитков можно достичь только в комбинации с правильным питанием и физической активностью на ежедневной основе.



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