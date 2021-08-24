Мнение: О подкупе «охранителей»

Финансовая накачка рухнувшего рейтинга стопроцентно пропутинской партии «Единая Россия» продолжается. Неугомонный президент РФ Владимир #Путин выдвинул ещё одно предложение, кому перед выборами денег раздать из нашего с вами кармана. Нуждающимся, естественно.

А кто, по мнению власти, самые нуждающиеся?

Правильный ответ – «охранители». Но не те, которые за мелкий прайс пишут в блогах гадости против либералов, а самые настоящие. Сотрудники правоохранительных и прочих силовых ведомств.

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тыс. руб. на курсантов военных училищ и на сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил на съезде «Единой России». По сообщению РБК, глава государства выдвинул такое предложение как бы мимоходом, использовав слово кстати, – «кстати, предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», – а также добавил, что размер выплат должен быть одинаковым для всех, «вне зависимости от количества звёзд на погонах».

Если померить это предложение в деньгах, то легко заметить, что лояльность «силовиков» нынешний президент ценит в 1,5 раза выше, чем верность ядерного электората. Пенсионеры получат всего по 10 тыс. руб., тогда как военные и правоохранители – по 15. Авторитаризм всё отчётливее начинает опираться на штыки.

При этом нельзя не увидеть, что обойдён высочайшим вниманием оказался производящий класс. Хотя вызванный пандемией #кризис ещё продолжается, вопреки бодрым рапортам чиновников, ни частному бизнесу, ни честно работающим, ни самозанятым не досталось в этот электоральный цикл ничего. Ни денег, ни льгот, ни поддержки. Разве что с барского плеча брошено предложение продлить мораторий на проверки малого #бизнес­а ещё на год. Но эта мера действует с 2016 года, так что речь идёт о сохранении сложившегося статус-кво, а не о чём-то новом.

И вот так поддержав «паразитический» класс, а не производящий, Владимир Путин обозначил и свои приоритеты в экономике – жить с ренты, а не с производства, – и конфигурацию предстоящих выборов. На которых снова пойдёт в ход всё та же нехитрая стратегия: недовольный электорат от избирательных участков под любыми предлогами отстраняется, лояльный – посулами и плюшками мобилизуется, за счёт последнего создаётся видимость явки, что обеспечивает «вбросы» и правильный результат. По факту ЕдРо получается партией меньшинства, которая… снова получит в Думе большинство.

Отсюда и предвыборная необходимость покупать и подкупать «силовиков». А с учётом того, что путинская пенсионная реформа 2018 года каждый год экономит федеральному бюджету 0,5-1,0 трлн руб., весь этот подкуп профинансирован за счёт тех миллионов россиян, которых отодвинули подальше от заслуженных пенсий.

И все довольны, так ведь?

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