ТКГ по Донбассу возобновляет работу, 26 августа пройдет заседание глав делегаций

“Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа – заседание в подгруппах, 26 августа – общее заседание на уровне глав делегаций”, – говорится в сообщении.

Запланированы следующие вопросы повестки дня:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

политические аспекты в связи с имплементацией Минских соглашений;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня и обновление плана разминирования, а также восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории;

экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/340746767835740

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции. Последнее заседание состоялось 21 июля, следующее заседание 26 августа проведет новый спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен.

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