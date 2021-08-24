 

“Секси-мама”, “Божечки, какие вы милые”. Жена футболиста Зинченко показала фото с трехнедельной дочкой

24.08.2021, 20:50, Новости дня
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В своем Instagram-аккаунте она выложила два фото – с новорожденной дочкой и свадебную с мужем. “Лучший год в моей жизни. Люблю тебя, муженек”, – подписала Седан последний снимок.

Оба поста собрали больше 170 тыс. лайков.

“Божечки-и-и, какие вы милые”, – прокомментировала фото nastya.kurgan.

“Секси-мама”, – написал hutsaloanet.

“Очень красивые. Счастья, любви и здоровья вашей семье!” – пожелала lucky.kotya.

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A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

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A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она корреспондент на телеканале “Футбол 1/2”.

Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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