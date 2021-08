Итоги саммита G7. Страны “Большой семерки” назвали условие признания легитимности новой власти в Афганистане

“Главное условие, которое мы ставим как G7, – они [“Талибан”] должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих”, – сказал Джонсон.

Prime Minister Boris Johnson says G7 leaders have agreed the “number one condition” imposed on the Taliban is that they should “guarantee the safe passage for those who want to come out” up to August 31 “and beyond”.

Latest: https://t.co/vCluG2YOds pic.twitter.com/JmIGGAnGtL

— Sky News (@SkyNews) August 24, 2021

Лидеры США, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании, Канады и Европейского союза призвали соблюдать международные обязательства, бороться с терроризмом и уважать права человека в Афганистане. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

“Мы будем судить о сторонах в Афганистане по их действиям, а не словам. В частности, мы подтверждаем, что на “Талибан” будет возложена ответственность за его действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в особенности женщин, девочек и меньшинств, по поиску инклюзивного политического решения в Афганистане, – отмечается в заявлении. – Легитимность любого будущего правительства зависит от позиции, которую оно сейчас займет в отношении соблюдения своих международных обязательств, своей приверженности гарантировать стабильность в Афганистане”.

В документе подчеркивается, что приоритетной остается задача безопасной эвакуации иностранцев, а также афганцев, сотрудничавших со странами Запада.

“Мы продолжим тесную координацию по этому вопросу, ожидая, что все стороны будут предпринимать усилия для облегчения этого процесса и обеспечения безопасности гуманитарного и медицинского персонала и других международных служащих”, – указывается в заявлении.

В то же время в документе не упоминается о признании “Талибана” новой властью в Афганистане.

Кроме лидеров стран “Большой семерки”, в саммите приняли участие генсеки ООН и НАТО Антониу Гутерриш и Йенс Столтенберг.

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал Джонсон. Он отмечал в Twitter 22 августа, что “жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет”.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщала, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.

—