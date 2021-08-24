 

Доктор Комаровский рассказал, при каких болях в животе следует обращаться в больницу

24.08.2021, 20:46, Разное
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Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, при каких болях в животе необходимо обратится в больницу. Дискомфорт в этой части тела может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, требующих немедленного медицинского вмешательства.
По словам Комаровского, если дискомфорт и резь локализированы внизу живота справа, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Также о серьезных расстройствах здоровья свидетельствуют следы в крови или рвотных массах. Пойти к врачу нужно и при возникновении проблем с мочеиспусканием. Может боль в животе сопутствовать и потливости, бледности кожи, сонливости. В некоторых случаях на коже появляются высыпания, повышается температура и понос.

Все эти ситуации нельзя пускать на самотек, при обнаружении указанных признаков стоит не медля записаться на прием к лечащему доктору. При этом стоит учесть и тот факт, что у детей боли в животе чаще всего не опасны и являются всего лишь следствием повышенного газообразования и спазмов кишечника. Однако, как пишет «НьюИнформ», если болевые ощущения фиксируются не в центральной части живота, ребенка обязательно надо показать врачу.



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