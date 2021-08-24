 

Извержения вулканов сузили моря во время древнего глобального потепления

24.08.2021, 20:46, Разное
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Ученые университета Кертина в ходе исследования выяснили, что вспыхнувшая активность вулканов около 56 миллионов лет назад привела к глобальному потеплению, из-за чего полярные регионы превратились в пышные ландшафты. Более того, такие изменения повлекли сужение морей из-за изменения формы континентов.
Соавтором исследования был доктор Майло Бархам, который пояснил об экспедиции группы исследователей на северо-восток Гренландии в удаленный район. Он мало изучен, хотя представляет интерес для ученых благодаря вулканической активности и демонстрирует процесс обмена водой между Атлантическим и Северным Ледовитым океаном. Исследователи делали картографирование осадочных и вулканических образований на большой территории, совершая пешие походы и используя вертолет, а также собирали образцы донных отложений для транспортировки в лабораторию с целью извлечения микроокаменелостей растений и планктона.

В ходе анализа исследователи смогли доказать, что около 56 млн лет назад тут произошел всплеск вулканической активности, который привел к поднятию края Гренландского континента и сужению морского пути, который соединял Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Такие изменения отразились и на возможности миграции животных, обитавших на данном материке, так как появились сухопутные мосты и суженные проливы.

Источник: gazetadaily.ru



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