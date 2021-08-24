Киркоров купил пентхаус в Москве у экс-президента Киргизии

Филипп Киркоров купил пентхаус на два этажа в Москве. Апартаменты расположены в жилкомплексе «Филипповский», а ранее ими владел экс-президент Киргизии Аскар Акаев.

Соответствующие данные появились в Росреестре, сведения из которого опубликованы в Telegram-канале «Новый Век». Сделка купли-продажи была совершена в декабре минувшего года, а стоимость объекта недвижимости составила 1 миллиард рублей. Площадь пентхауза в дворцовом стиле – свыше 500 кв. м. Помимо купленного жилья, Филипп Киркоров уже владеет еще двумя объектами в данном ЖК. К слову, у Киркорова во владении имеется особняк в Майами, а также вилла в Греции.

По данным Nation news, король российской эстрады ранее столкнулся с трудностями из-за приостановления ряда операций с его счетами, что было сделано ФНС. Такое решение было принято для взыскания долгов, а также штрафов.