Посольство в Кабуле рассказало о вывозе афганских студентов на обучение в Россию

Вопрос вывоза студентов из Афганистана на обучение в Россию находится в проработке, рейсы будут запрошены в сентябре, сообщило посольство РФ в Кабуле в Facebook.

«В связи с появляющейся ложной информацией относительно вывоза афганских студентов на обучение в Россию сообщаем, что вопрос прорабатывается. Рейсы для студентов будут запрашиваться в сентябре», – приводит сообщение ТАСС.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».