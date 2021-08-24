 

Посольство в Кабуле рассказало о вывозе афганских студентов на обучение в Россию

24.08.2021, 20:38, Новости дня
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Вопрос вывоза студентов из Афганистана на обучение в Россию находится в проработке, рейсы будут запрошены в сентябре, сообщило посольство РФ в Кабуле в Facebook.

«В связи с появляющейся ложной информацией относительно вывоза афганских студентов на обучение в Россию сообщаем, что вопрос прорабатывается. Рейсы для студентов будут запрашиваться в сентябре», – приводит сообщение ТАСС.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».



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