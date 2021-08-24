ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану

Экономическая помощь ЕС Афганистану заморожена до тех пор, пока «Талибан» (запрещено в России) не покажет свои намерения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам обсуждения Афганистана на виртуальном заседании стран «большой семерки» G7.

«Экономическая помощь Афганистану сейчас заморожена и останется блокированной, пока правительство талибов не продемонстрирует свои намерения», – приводит ее слова ТАСС.

Экстренный саммит лидеров «большой семерики», созванный по инициативе Британии, прошел во вторник в виртуальном формате. Лидеры обсуждали ситуацию в Афганистане.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».