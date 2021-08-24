В рамках дела о лжевакцинации в Ленобласти задержали пять медиков

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24.08.2021, 20:38, Новости дня
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СУ СК по Ленинградской области задержало пять медиков по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

Злоумышленники продавали поддельные сертификаты тем, кто хотел получить QR-код без введения инъекции. Стоимость такого сертификата составляла 12 тыс. рублей, передает 47news.

Следователи установили, что уже через два дня после оплаты на сайте Госуслуг появлялась информация о прохождении первого этапа вакцинации «Спутником V».

По информации следствия, за один день первый этап прививки проходят примерно 300 человек. По предварительным данным, около 50 случаев вакцинации могут быть «фейковыми». Злоумышленники могли получать 1,2 млн рублей за день или 36 млн в месяц.

В тайниках следователи обнаружили около 600 ампул «Спутника V», предназначенного для уничтожения. На упаковках отсутствовала штрих-маркировка, ее вклеили в медицинские документы прошедших лжевакцинацию.

Ранее эксперты рассказали о новом способе мошенничества: злоумышленники рассылают покупателям фальшивого документа о вакцинации сообщения об аресте врача, подпись которого в нем указана, предлагая за 50 тыс. рублей удалить данные о покупке сертификата.



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