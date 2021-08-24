 

В России запретят продавать сигареты без пройденной флюорографии

24.08.2021, 20:31, Разное
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В рамках борьбы с заболеваниями лёгких и в целях увеличения средней продолжительности жизни россиян Минздрав предложил депутатам Госдумы принять закон, которым вводится новый порядок реализации табачных изделий. Для покупки сигарет придётся предъявить действительную флюорограмму.

В ведомстве поясняют, что таким образом пытаются уберечь тех, у кого уже есть лёгочные заболевания от их развития и в то же время побудить граждан проходить диагностику не менее раза в год. 

«Мы твёрдо знаем одно – у нас лучшие врачи в мире, но, к сожалению, худшие в мире пациенты. Врач запретил больному курить, но он курит. Мы же не можем всех контролировать, это просто вторжение в личную жизнь. Однако у нас в министерстве есть задачи, которые поставил перед нами президент – это увеличение продолжительности жизни и продолжительности трудоспособного возраста. Чтобы раз и навсегда покончить с тяжёлыми заболеваниями лёгких мы предлагаем продавать табачные изделия исключительно при наличии действительной флюорограммы с заключением, что человек здоров или относительно здоров, а другим продавать нельзя», – пояснила замминистра Евгения Спиридонова.

Закон, предложенный Минздравом, усиливает требования и к продавцам табачных изделий. Все они обязаны иметь медицинское образование, чтобы правильно интерпретировать заключение врача. Нарушителей закона будут привлекать к административной ответственности, реализаторам грозит отзыв лицензии на продажу табачной продукции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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