 

Мнение: Война – это мир

24.08.2021, 20:30, Разное
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New York Times: кибервойна сделает мир безопаснее

Хотя многие считают, что кибератаки могут привести к обострению противостояния между великими державами, которое чревато фатальными последствиями, кибервойна в целом может помочь избежать лишних жертв и сделать мир безопаснее, пишет The New York Times. Как отмечает газета, цифровая война даёт уникальную возможность перевести конфликты в нелетальное русло, способствуя выполнению политических целей без гибели людей.

https://russian.rt.com/inotv/2021-08-24/New-York-Times-kibervojna-sdelaet – цинк

Оруэлл близок как никогда.

Хотя многие считают, что рабовладение может привести к обострению противостояния между классами, что чревато фатальными последствиями, рабовладение в целом может помочь избежать лишних жертв и сделать экономику эффективней, пишет The New York Times. Как отмечает газета, рабовладение даёт уникальную возможность перевести трудовые конфликты в неэкономическое русло, способствуя достижению экономических целей без затрат ресурсы на преодоление трудовых конфликтов.

Свобода – это рабство.

Источник: Colonel Cassad



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