Мнение: Война – это мир
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New York Times: кибервойна сделает мир безопаснее
Хотя многие считают, что кибератаки могут привести к обострению противостояния между великими державами, которое чревато фатальными последствиями, кибервойна в целом может помочь избежать лишних жертв и сделать мир безопаснее, пишет The New York Times. Как отмечает газета, цифровая война даёт уникальную возможность перевести конфликты в нелетальное русло, способствуя выполнению политических целей без гибели людей.
https://russian.rt.com/inotv/2021-08-24/New-York-Times-kibervojna-sdelaet – цинк
Оруэлл близок как никогда.
Хотя многие считают, что рабовладение может привести к обострению противостояния между классами, что чревато фатальными последствиями, рабовладение в целом может помочь избежать лишних жертв и сделать экономику эффективней, пишет The New York Times. Как отмечает газета, рабовладение даёт уникальную возможность перевести трудовые конфликты в неэкономическое русло, способствуя достижению экономических целей без затрат ресурсы на преодоление трудовых конфликтов.
Свобода – это рабство.
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Источник: Colonel Cassad
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