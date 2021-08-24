 

Честные 52! – Личное мнение

24.08.2021, 20:16, Разное
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Кого вы видите на фотографиях? Я — Светку Бондарчук.


Фото: Соцсети

На самом деле, Светка здесь — только справа. Слева — Собчак. Точнее, свежая её фотография.

И всё бы ничего. Только вот Бондарчук — 52 года, на которые она и выглядит, а Ксении — 39, но выглядит она — на честные Светкины 52.

Мне было очень смешно, когда после серии моих пророческих постов о том, что Богомолов скоро от неё свалит, в соцсетях вдруг прискакал цирк с конями под предводительством самой Ксении.

Цирковое представление, как и положено любому представлению, состояло из нескольких актов.

Акт первый: Ксюшадь принялась фотошопить свои фотки в лучших традициях инста-писечек.

Акт второй: Ксюшадь бросилась долго и нудно оправдываться в соцсетях, что «в жизни она гораздо лучше, чем на экране» и запилила селфи в кружевных трусах из отеля.

Акт третий: в нескольких телеграм-каналах вдруг одномоментно вышла серия хвалебных од внешности Ксении с упором на то, какая она вся из себя невозможно холёная и ухоженная.

Акт третий меня позабавил больше всего.

Посмотрим на холёную и ухоженную вблизи?


Фото: Соцсети

Что вижу я?

1) Пигментные пятна.

Человек, видимо, не умеет пользоваться солнцезащитой.

Лапушки мои, запомните: пигментация — один из сильнейших маркеров возраста. У Ксении она запущена, выглядит старческой. Вы же, мои золотки, всегда пользуйтесь солнцезащитой.

Классический солнцезащитный крем имеет тяжёлую текстуру, едкий запах и выполняет одну-единственную функцию: защита от ультрафиолета.

Я рекомендую ежедневно пользоваться увлажняющим кремом для лица с минеральными фильтрами, SPF — от 30. Такая косметика сочетает в себе уход и защиту от солнечных лучей. Её текстура — гораздо легче, чем текстура классического санблока.

Вернёмся к Ксюшади.

2) Глубокие морщины.

В 39 лет иметь такие борозды вокруг глаз, какие были у моего деда, всю жизнь пропахавшего в карьере на экскаваторе, — это надо, конечно, умудриться.

Думаю, такие морщины — совокупный результат образа жизни, неважной генетики и плохого ухода.

Кожа Ксении выглядит очень сухой, пергаментной: как у бабушки, пережившей климакс.

Увлажнять, увлажнять и ещё раз увлажнять. Курс инъекций гиалуронки должен помочь. Ну, и повторю: солнцезащитой нужно пользоваться всегда: все 365 дней в году, вне зависимости от места проживания.

3) Зубы и язык.

Их надо, как минимум, чистить.

Язык у Ксении обложен белым налётом. Что там с микрофлорой кишечника?

По кривым зубам нужно не только елозить зубной щёткой дома, но и регулярно подвергать их профессиональной чистке. Вот на ней Собчак, судя по тёмным пятнам на эмали и возле дёсен, не была уже очень давно.

3) Волосы.

Качество волос комментировать долго не буду. Скажу лишь одно: Собчак пора забыть про блонд и вернуться к натуральному серо-бурому цвету, чтобы хоть какие-то волосёнки сохранить.

Меня больше волнуют залысины. Череп же светится! Реально уже далеко зашло.

Трихолог, ау?!

4) Ну, и по мелочи:

Кожа подмышек дряблая, висит варёной куриной шкуркой. Шея морщинистая. Руки волосатые.

Короче, я даже не знаю, что и сказать. По всем пунктам — вот реально по всем — я ставлю Ксении «двойку» в уходе за собой.

Собчак выглядит не как холёная баба 39 лет, а на полные и честные 52 года.

Намного хуже, чем 99% из вас.

А как вы оцениваете холёность будущей бывшей жены Костика Богомолова?

Источник: Лена Миро



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