Честные 52! – Личное мнение
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Кого вы видите на фотографиях? Я — Светку Бондарчук.
Фото: Соцсети
На самом деле, Светка здесь — только справа. Слева — Собчак. Точнее, свежая её фотография.
И всё бы ничего. Только вот Бондарчук — 52 года, на которые она и выглядит, а Ксении — 39, но выглядит она — на честные Светкины 52.
Мне было очень смешно, когда после серии моих пророческих постов о том, что Богомолов скоро от неё свалит, в соцсетях вдруг прискакал цирк с конями под предводительством самой Ксении.
Цирковое представление, как и положено любому представлению, состояло из нескольких актов.
Акт первый: Ксюшадь принялась фотошопить свои фотки в лучших традициях инста-писечек.
Акт второй: Ксюшадь бросилась долго и нудно оправдываться в соцсетях, что «в жизни она гораздо лучше, чем на экране» и запилила селфи в кружевных трусах из отеля.
Акт третий: в нескольких телеграм-каналах вдруг одномоментно вышла серия хвалебных од внешности Ксении с упором на то, какая она вся из себя невозможно холёная и ухоженная.
Акт третий меня позабавил больше всего.
Посмотрим на холёную и ухоженную вблизи?
Фото: Соцсети
Что вижу я?
1) Пигментные пятна.
Человек, видимо, не умеет пользоваться солнцезащитой.
Лапушки мои, запомните: пигментация — один из сильнейших маркеров возраста. У Ксении она запущена, выглядит старческой. Вы же, мои золотки, всегда пользуйтесь солнцезащитой.
Классический солнцезащитный крем имеет тяжёлую текстуру, едкий запах и выполняет одну-единственную функцию: защита от ультрафиолета.
Я рекомендую ежедневно пользоваться увлажняющим кремом для лица с минеральными фильтрами, SPF — от 30. Такая косметика сочетает в себе уход и защиту от солнечных лучей. Её текстура — гораздо легче, чем текстура классического санблока.
Вернёмся к Ксюшади.
2) Глубокие морщины.
В 39 лет иметь такие борозды вокруг глаз, какие были у моего деда, всю жизнь пропахавшего в карьере на экскаваторе, — это надо, конечно, умудриться.
Думаю, такие морщины — совокупный результат образа жизни, неважной генетики и плохого ухода.
Кожа Ксении выглядит очень сухой, пергаментной: как у бабушки, пережившей климакс.
Увлажнять, увлажнять и ещё раз увлажнять. Курс инъекций гиалуронки должен помочь. Ну, и повторю: солнцезащитой нужно пользоваться всегда: все 365 дней в году, вне зависимости от места проживания.
3) Зубы и язык.
Их надо, как минимум, чистить.
Язык у Ксении обложен белым налётом. Что там с микрофлорой кишечника?
По кривым зубам нужно не только елозить зубной щёткой дома, но и регулярно подвергать их профессиональной чистке. Вот на ней Собчак, судя по тёмным пятнам на эмали и возле дёсен, не была уже очень давно.
3) Волосы.
Качество волос комментировать долго не буду. Скажу лишь одно: Собчак пора забыть про блонд и вернуться к натуральному серо-бурому цвету, чтобы хоть какие-то волосёнки сохранить.
Меня больше волнуют залысины. Череп же светится! Реально уже далеко зашло.
Трихолог, ау?!
4) Ну, и по мелочи:
Кожа подмышек дряблая, висит варёной куриной шкуркой. Шея морщинистая. Руки волосатые.
Короче, я даже не знаю, что и сказать. По всем пунктам — вот реально по всем — я ставлю Ксении «двойку» в уходе за собой.
Собчак выглядит не как холёная баба 39 лет, а на полные и честные 52 года.
Намного хуже, чем 99% из вас.
А как вы оцениваете холёность будущей бывшей жены Костика Богомолова?
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Источник: Лена Миро
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