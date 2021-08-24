 

Мнение: Почему Путин ублажил пенсионеров?

24.08.2021, 20:10, Разное
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Путин уважил пенсионеров и подписал указ о выплате каждому пожилому россиянину по 10 тыс рублей «единовременного пособия».

Думаю, что не только я подумал, что путинский подарок накануне выборов выглядит подкупом избирателей.

Похоже, в Кремле чуть ли не паника, нет уверенности, что «Единая Россия» получит большинство. Вот и убедили президента, что надо поддержать Единую Россию, иначе может произойти электоральная катастрофа…. Получат пенсионера денег, прикупят еды, наедятся от пузы и двинутся на избирательные участки сытые и счастливые. И проголосуют, как надо…

Но мне вот что интересно. Почему по 10 тыс. рублей перепадет только пенсионерам? Почему врачи, учителя, воспитатели детских садов, студенты и прочие малоимущие россияне не достояны «единовременного пособия»? Потому что на них надежды нет? Потому что они не будут голосовать за «Единую Россию» ни за 10 тыс, ни за 15, ни за 20?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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