Лиза Арзамасова и Илья Авербух назвали сына в честь его знака зодиака

Несколько минут назад, спустя два дня после выписки из роддома, Лиза Арзамасова рассекретила имя своего первенца. 26-летняя актриса опубликовала новую фотографию сына, на котором видно только его ножку, и написала:

Ну а теперь знакомьтесь ближе! Наш Лев Ильич! Левушка.

Так как среди родственников Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха нет мужчин по имени Лев, в комментариях предположили, что супруги выбрали такое имя мальчику, руководствуясь астрологией. Малыш появился на свет 14 августа (почти сразу Лиза раскрыла вес и рост малыша), а значит, по знаку зодиака он Лев.

Мы дома. Дорогие, спасибо всем-всем-всем еще раз за поздравление и подарки. Не стесняясь, буду благодарить друзей, которые помогали и радовали меня в новом счастливом этапе жизни. Делюсь от сердца и искренне благодарю сама: за поддержку и радость в начале моего материнства и прекрасного счастья, – написала актриса под другим фото новорожденного, лежащего в колыбели.

Напомним, для актрисы Лев – первый ребенок, а для 47-летнего фигуриста и хореографа – второй. В первом браке с фигуристкой Ириной Лобачевой у Авербуха родился сын Мартин. Молодой человек, которому сейчас 17 лет, с радостью воспринял новость о рождении свободного брата. Кстати, Мартин сопровождал отца, когда тот встречал свою жену и новорожденного сына из роддома в это воскресенье.

О том, что пара ждет малыша, стало известно в апреле. Арзамасова и Авербух сейчас – одна из самых обсуждаемых пар. HELLO.RU первым сообщил о романе знаменитостей еще в июле 2020 года. Их союз для многих тогда стал неожиданностью, в основном, из-за 21-летней разницы в возрасте. Вскоре, в декабре 2020-го, Илья и Лиза поженились, а в конце апреля текущего года актриса опубликовала в Instagram видео, на котором был заметен округлившийся живот.

Мартин и Илья Авербух, Лиза Арзамасова с новорожденным сыном