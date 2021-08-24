Шведские корни и герпетофобия: 8 фактов об Алисии Викандер

Шведские корни

Это сейчас Алисия Викандер прочно ассоциируется с Голливудом, но свою карьеру она начинала у себя на родине, в Швеции. Алисия родилась и выросла в Гетеборге, в семье психиатра Сванте Викандера и актрисы театра Марии Фаль-Викандер. Поначалу она снималась в короткометражках и эпизодах на ТВ, пока не получила большую роль в сериале “Второе направление”. Вторым ее крупным успехом стала первая роль в полнометражном кино – в драме “К чему-то прекрасному” режиссера Лизы Лангсет. За эту работу Викандер была награждена шведской национальной кинопремией “Золотой жук” как лучшая актриса. Так началось ее восхождение к статусу голливудской звезды.

Любовь к балету

Кстати, в свое время Викандер чуть не стала балериной. Как и ее мать, Алисия с самого детства была очарована сценой и мечтала оказаться на ней, поэтому еще девочкой родители отправили ее в балетный класс. В 15-летнем возрасте Викандер переехала в Стокгольм, чтобы поступить там в Королевскую шведскую балетную школу. Требования к ученикам там тоже более чем серьезные: занятия начинались в шесть утра и заканчивались около десяти часов вечера. Чтобы хоть немного сохранять тонус, Викандер и ее однокурсники между занятиями спали на матрасе в раздевалке. Со временем Алисия поняла, что балет – все же не ее призвание, и решила сосредоточиться на актерской карьере.

Алисия Викандер в фильме “Легенда о Зеленом Рыцаре”

Внимательная дочь

Кстати о родителях. Алисия воспитана в консервативном духе и очень уважает мнение своих родителей, а потому до сих пор спрашивает у них совета во многих вещах. В том числе и в вопросах кино: Викандер отправляет маме с папой копии тех сценариев, что ей понравились, и спрашивает мнения о них. Самый яркий пример – фильм “Девушка из Дании”, в котором она сыграла жену художника-пейзажиста Эйнара Вегенера, который совершил трансгендерный переход и стал женщиной Лили Эльбе. Алисия волновалась, что скажут родители по поводу такого сюжета, но те были единодушны: она должна сыграть эту роль. Отец и вовсе признался, что влюбился в ее персонажа. Зря сомневалась: эта роль принесла Викандер заслуженный “Оскар”.

Служебный роман

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер познакомились на съемках фильма “Свет в океане” (2016), в котором они, кстати, играли супругов. И уже в 2017 году они поженились – тайно, на Ибице, и переехали в Лиссабон. В январе этого года стало известно, что Алисия беременна, а в начале августа папарацци заметили Фассбендера, приехавшего к жене в Лондон на съемки, с грудным ребенком на руках. Так что теперь они еще и явно счастливые родители. Сам Майкл рассказывал, что их любовь была такой, что бывает с первого взгляда. Кстати, разница в возрасте супругов – 12 лет.

Боязнь змей

Несмотря на то, что Викандер известна, в том числе, ролью бесстрашной искательницы сокровищ Лары Крофт, она признается, что в ее жизни полно страхов. Один из них – герпетофобия, проще говоря – боязнь змей. Этот страх у Викандер из детства. Как-то юная Алисия пригнула с вышки в озеро неподалеку от дома и буквально за секунду до погружения осознала, что в воде находятся с полтора десятка змей. Те, конечно, дали деру, но для Викандер, как она сама признается, та секунда была самой длинной и страшной в жизни.

Надо, значит, надо

Персонаж видеоигр Лара Крофт известна своими пышными формами и модельной фигурой, не случайно в 2000-х ее играла Анджелина Джоли. Однако авторы последнего из фильмов о ней – “Tomb Raider: Лара Крофт” (2018) – переосмыслили образ этой, если кто забыл, английской аристократки. Лара Крофт стала менее фигуристой, но куда более мускулистой. Викандер, прошедшая кастинг на эту роль, до начала съемок усиленно занималась в тренажерном зале с тренером Магнусом Лигдбэком, который создал из Галь Гадот Чудо-женщину. Результат впечатляет: миниатюрная девушка (вес – 52 кг, рост – 166 см) за два месяца набрала почти 6 килограммов мышечной массы.

Перед съемками в фильме “Лара Крофт” Алисия Викандер занималась с личным тренером

Феминистка

В 2018 году Алисия стала одной из более чем трехсот участниц движения Time’s Up, организованного видными представительницами шоу-индустрии. В нее, помимо Викандер, входят такие знаменитости, как Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Тэйлор Свифт, Джессика Честейн. Викандер сторонница гендерного равноправия, также поддерживает движение #metoo. В одном из своих интервью она рассказывала, что осознала роль полового неравенства в мире во время съемок в фильме “Из машины” (2014): ее героиня, подчиняющаяся своему изобретателю девушка-андроид, как раз является идеальной иллюстрацией “женщины в клетке”.

Дев Патель и Алисия Викандер в фильме “Легенда о Зеленом Рыцаре”

Глава собственной компании и лицо знаменитого бренда

В 2016 году, когда 27-летняя актриса и лондонский актерский агент Чарльз Коллиер открыли продюсерскую фирму Vikarious Productions. Первым ее проектом стала драма “Эйфория” с самой Викандер в главной роли, а также Евой Грин. Этот фильм, кстати, оказался и англоязычным дебютом шведки Лизы Лангсет, у которой Алисия в свою очередь дебютировала в большом кино в фильме “К чему-то прекрасному”.

А годом ранее, в 2015 году Алисия стала лицом модного дома Louis Vuitton. Она работает вместе с Николя Гескье – одним из самых известных модельеров в мире, который называет их союз “браком дизайнера и модели, созданным на небесах”. В нарядах от LV она появлялась на большинстве мероприятий, и свой личный “Оскар” она получала в 2016 году как раз в платье этого модного дома.