Полиция открыла производство по факту нападения на Порошенко, задержанный – из Черниговской области

“Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции”, – говорится в сообщении.

Задержанный – уроженец Черниговской области, ему 22 года. Сейчас с ним общаются следователи.

Печерское управление полиции начало уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Видео задержания опубликовал в Telegram журналист Андрей Павловский.

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