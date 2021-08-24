Полиция открыла производство по факту нападения на Порошенко, задержанный – из Черниговской области
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“Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции”, – говорится в сообщении.
Задержанный – уроженец Черниговской области, ему 22 года. Сейчас с ним общаются следователи.
Печерское управление полиции начало уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Видео задержания опубликовал в Telegram журналист Андрей Павловский.
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