 

Порошенко после обливания зеленкой обратился к Зеленскому: Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей

24.08.2021, 19:56, Новости дня
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В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел во время чествования героев Небесной сотни вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля.

“Российские и провластные Telegram-каналы сообщили об этом сразу – буквально через минуту после того, как это произошло. Зафиксированное нами видео свидетельствует, что полиция повела провокатора на улицу Банковую и там спрятала”, – заявили в пресс-службе. 

На сайте партии опубликовано также обращение Порошенко, который после участия в Марше защитников Украины выступил перед сторонниками на Певческом поле и, в частности, обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Напрямую нападение на себя Порошенко не упоминает.

“Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента РФ Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой”, – заявил Порошенко.

В то же время в Нацполиции сообщали, что задержанный находится в Печерском управлении полиции, с ним общаются следователи.

Контекст:

Порошенко сегодня после участия в Марше защитников Украины облили зеленкой в центре Киева.

Правоохранители сразу задержали подозреваемого и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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