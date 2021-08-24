 

Как приготовить тонкий лаваш без дрожжей дома. Легкий рецепт

24.08.2021, 19:56, Новости дня
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Ингредиенты (на 12 шт):

400 г муки;
1 ч. л. соли;
200 г горячей воды (примерно 60–700С);
20 мл подсолнечного масла.

Приготовление:

1. Просеиваем муку, добавляем соль, горячую воду и масло, замешиваем однородное тесто. Накрываем пищевой пленкой или пакетом и оставляем “отдохнуть” на 15–30 мин.

2. Делим тесто на 10 частей.

3. Обильно посыпаем поверхность мукой и каждую часть теста раскатываем очень тонко. Чтобы все лаваши были одинаковой формы, раскатанное тесто можно обрезать крышкой от сковороды или кастрюли. Из обрезков можно сделать еще один или два лаваша.

4. На сухой антипригарной сковороде (например, для блинов) пожарить на умеренном огне лаваши с двух сторон.

5. Каждый лаваш побрызгать или помазать водой и накрыть, чтобы они не высохли и не сломались. Хранить готовые лаваши следует в пакете.

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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