Вирусолог сообщил об универсальных антителах к COVID-19

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24.08.2021, 19:52, Разное
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Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что у каждого из людей есть индивидуальное число антител, которые формируются после перенесенного заболевания или вакцинации. Специалист добавил, что универсальные антитела SARS-38 возникают по этому же плану.
Сегодня перед исследователями поставлено задание – разработать вакцину, которая поможет выработке универсальных иммуноглобулинов. Медик также сказал о возрастании числа заболевших среди молодежи и детей. Он заявил, что у больных, перенесших COVID-19 легко, антитела не успевают сформироваться.

Как пишет «НьюИнформ», врач объяснил, что для создания препарата, экспертам нужен эпитоп, который не изменится в результате мутирований. Если же вакцину смогут разработать, то она окажется надежной, невзирая на то, что SARS-38 и так вырабатывается и у вакцинированных, и у тех, кто переболел.

Вирусолог заявляет, что дети имели наименьшее количество антител, потому теперь они болеют. Такое же положение и у молодых людей – либо они не были заражены коронавирусом, либо перенесли его легко, поэтому SARS-38 не выработались. Учитывая то, что штамм «дельта» имеет такую особенность, как возможность лучше прилипнуть к клеткам людей, увеличивается и количество тяжелых течений заболевания.

Источник: newinform.com



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