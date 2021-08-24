Ученые определили максимальную продолжительность человеческой жизни

Ученые определили максимальную продолжительность человеческой жизни. Как выяснилось, практически все люди смогли бы прожить более 100 лет.

На сегодняшний день человеком, который прожил до 122 лет, считается жительница Франции. Средний же показатель среди жителей Земли составляет 80 лет, а исследователи решили путем проведения нового исследования определить максимальную продолжительность жизни человека. В исследовании были изучены анализы крови свыше 70 тысяч людей, возраст которых составил до 85 лет. Далее исследователи выявили краткосрочные изменения в кровяных клетках и свели их к одному показателю, который получил название «индикатор состояния динамических организмов».

Таким образом выяснилось, что жизнь одного человека может длиться в течение 150 лет. Более того, достичь этого может даже житель Земли с различными заболеваниями или генетическими отклонениями, что показала новая модель.

Источник: cursorinfo.co.il