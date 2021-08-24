 

Родители-пенсионеры Анастасии Макеевой выплатили многомиллионную ипотеку актрисы

24.08.2021, 19:52, Разное
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Анастасия Макеева 10 лет не переселялась в свою квартиру. Актрису поддержали родители и выплатили ипотеку, которая была оформлена на 20 лет.
Снимки квартиры Анастасии Макеевой впечатляют подписчиков. На фото видно красивый ремонт, дерево белого цвета, декорирование в молочных и серых оттенках. Как выяснилось, актриса не всегда имела деньги, чтобы приобрести недвижимость, потому квартиру брала в ипотеку в доме, который строился.

По рекомендации знакомых ипотеку ведущая брала в долларах, но во время заключения договора банк не предоставлял реструктуризацию. Сперва ежемесячный платеж составлял 3000 долларов, что по прежнему курсу было эквивалентно 70 тысячам рублей. После возрастания курса валют актрисе надо было оплачивать по 200 тысяч рублей. В тот период ее очень поддержали родители, которые продали свое жилье. Мать дала Анастасии Макеевой 70 тысяч долларов для погашения основного долга. Телеведущая благодарна родным, что в тот непростой период выручили ее, а теперь пришла ее очередь заботиться о них.

Как пишет «Политэксперт», тогда Анастасия Макеева была с Глебом Матвейчуком, который не участвовал в приобретении квартиры, потому при разводе не предъявлял свои права на жилье. Теперь актриса с мужем Романом Мальковым наслаждаются жизнью в роскошных апартаментах.

Источник: politexpert.net



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