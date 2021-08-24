Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс
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Скончался барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс, ему было 80 лет, сообщают СМИ.
О смерти Уоттса сообщил представитель музыканта в Лондоне Бернард Доэрти, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.
О причинах смерти барабанщика не сообщается.
The Rolling Stones – британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года. На протяжении многих лет соперничала по популярности с The Beatles. The Rolling Stones считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока.
Напомним, в конце июля в США в возрасте 46 лет скончался экс-барабанщик американской группы Slipknot Джои Джордисон.
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