 

Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс

24.08.2021, 19:44, Новости дня
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Скончался барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс, ему было 80 лет, сообщают СМИ.

О смерти Уоттса сообщил представитель музыканта в Лондоне Бернард Доэрти, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

О причинах смерти барабанщика не сообщается.

The Rolling Stones – британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года. На протяжении многих лет соперничала по популярности с The Beatles. The Rolling Stones считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока.

Напомним, в конце июля в США в возрасте 46 лет скончался экс-барабанщик американской группы Slipknot Джои Джордисон.



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