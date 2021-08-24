 

Мнение: Байден преклонил колено

24.08.2021, 19:36, Разное
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Байден преклонил колено. Black Lives Matter!

Источник: Colonel Cassad



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