«Стучит по стеклам дождь-иноагент»

Дмитрий Быков. Подражание Самойлову.

Шумит, не умолкая, память-дождь, И память-снег летит и пасть не может.

1969

Стучит по стеклам дождь-иноагент, Среди дневной жары агент прохлады, Оглянется красотка, лайкнет френд — Средь мировой тоски агент отрады; Сентябрьских элегических календ Неяркий свет, рассеянный аргентум, И солнце, пожилой иноагент, Вслед школьникам глядит, иноагентам, Посланникам из будущего! Тренд Поры осенней выглядит расплатой – Ведь здесь распят Христос-иноагент, Шпион Господень, вождь колонны пятой.

Сидит на ветке дрозд-иноагент И репортаж ведет блестящим глазом, Во всем хорошем был чужой акцент, Нездешний бренд, инопланетный разум. Надежда — чужеродный элемент, У женщин вид туристок или пленниц, А кто тут дома? Разве только мент, Аборигент, законный уроженец. Из всех затей российский Диснейленд Освоил только пытку или глянец: Не импотент — так, значит, инсургент, И если не повстанец — то посланец.

Какая легкость в криках инфолент! Какое счастье в честности, в провале! Нет, я-то знал, что я иноагент, Но прочие по скромности скрывали. Поистине немыслимый процент Посланцев неба. Как маскировались! Расколот всяк. Господь, я твой агент, Мой дальний Юстас, я твой верный Алекс. Махнеми рукой. Настал такой момент, Что не уйти от клички инородца.

Лишь сердце ноет, мой иноагент, Но и оно готово расколоться.

Дмитрий Быков

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