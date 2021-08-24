 

В Техасе закрыли детский сад за отсутствие портрета Джо Байдена

24.08.2021, 19:11, Разное
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Инспекция США по надзору в образовании предписала в течение 30 дней прекратить деятельность старейшему в Техасе государственного детского сада им. Томаса Джефферсона за отсутствие в нём портрета президента США Джо Байдена. Руководство садика нарушило «Акт о патриотизме» 1901 года, согласно которому портрет главы государства должен украшать главные холлы всех образовательных учреждений.

Инспекторы, прибывшие в детский сад, были шокированы увиденным: вместо портрета Джо Байдена над стойкой ресепшн висел портрет прошлого президента США Дональда Трампа. Чиновники не поверили объяснениям директора о том, что он якобы не успел сменить портрет: на его странице в социальных сетях нашли посты с критикой действий президентской администрации и поддержкой террористов, захвативших Капитолий. В настоящее время попечительский совет детского сада отстранил его от должности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Государственная измена» против руководства организации. Все дети из закрытого садика будут переданы на воспитание одиноким представителям ЛГБТ-сообщества в штатах Нью-Йорк, Колорадо и Орегон.

«Вот так и начинается сепаратизм – с отсутствия портрета всенародно избранного и любимого президента. Сегодня снял портрет Джо Байдена – а завтра ведёшь переговоры с «Талибаном» о продаже Аляски России. Такое нужно пресекать на корню. Будем судить по всей строгости, спуску не дадим. За бдительность родители, сообщившие об отсутствии портрета, награждены памятными знаками и медалями. Они – пример и образец для всех американских патриотов!» – написал в Twitter генпрокурор Техаса Роберт Патерсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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