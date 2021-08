Целуй меня: 5 новых помад, которые украсят любую косметичку

Hermes

Бренд представил лимитированную коллекцию губной помады Rouge Hermes – “Блеск ночи”. В основе приглушенные, будто укрывшиеся в тени красного цвета, три насыщенных матовых и непрозрачных оттенка. Среди них – ярко-розовый Rose Tamise, оранжевый Orange Brule, бордово-розовый Rose Magenta. Дизайн футляров для новинок, как и для всей декоративной косметики Hermes, создал Пьер Арди. Приятно, что стержни помады можно заменять.

Givenchy

Новая интерпретация помады Le Rouge – Le Rouge Sheer Velvet, которая сочетает нежную матовую текстуру, длительную стойкость и уход за губами. Высокотехнологичные пигменты позволяют регулировать желаемую интенсивность цвета. Современные воски создают эластичную гладкую поверхность, а пудровые пигменты усиливают яркий эффект оттенков. Ухаживающий комплекс, обогащенный маслом манго, сохраняет губы увлажненными в течение 24 часов. В арсенале Le Rouge Sheer Velvet – 11 ярких оттенков.

Dolce&Gabbana

Марка обновила свою культовую помаду The Only One, “одев” ее в лимитированный футляр с сицилийской майоликой. Можно выбрать понравившийся принт колпачка (с черным кружевом, дамасским узором, анималистичным принтом, золотом или майоликой) в дополнение к любому оттенку помады – естественным Sweet Honey 130 или Sweet Mamma 240. В состав помады входит комплекс Mediterranean Glow, благодаря которому она питает, увлажняет губы и придает им сияние.

Gucci

Этим летом Gucci Beauty презентовали новинки для всех поклонников Rouge à Lèvres Voile. Алессандро Микеле подобрал пять новых оттенков, вдохновившись Золотым веком кинематографа. Среди них – от нюдового до оранжевого, от красного до розового. Дизайн футляра помад навеян винтажными средствами для макияжа: на колпачок цвета слоновой кости нанесен принт розовых бутонов, основание флакона отливает золотом.

MAC

Lustreglass Sheer-Shine Lipstick создана на основе губной помады Lustre Lipstick и дополнена комплексом полезных для губ ингредиентов. “Lustreglass Sheer-Shine Lipstick — это спа для ваших губ, — говорит Карли Аттинг, национальный визажист M·A·C в Великобритании. — Она делает губы упругими и мягкими, придает им зеркальный блеск”. “В палитре представлены разнообразные оттенки, от пастельных фиолетовых до ярких оранжевых, которые не скрывают неповторимый природный цвет ваших губ”, — говорит Аттинг, чей любимый оттенок — Posh Pit.