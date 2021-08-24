 

Венгрия намерена к концу 2022 года запустить производство российской вакцины “Спутник V”

24.08.2021, 19:02, Новости дня
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“К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцины “Спутник V”, – сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия также сможет извлекать выгоду, поставляя вакцины на зарубежные рынки. Цех по производству препарата “Спутник V” будет построен в городе Дебрецен, рассказал Сийярто.

Контекст:

Вакцина “Спутник V” (регистрационное наименование – “Гам-КОВИД-Вак”) была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 23 августа этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 69 странах.

Вакцину “Спутник V” критиковало научное сообщество, так как его зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Венгрия стала первой страной ЕС, где применяют российскую вакцину без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Кроме вакцины “Спутник V”, в Венгрии иммунизируют препаратами Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinopharm.

К 23 августа в Венгрии одну дозу вакцины от COVID-19 получили 5,7 млн человек, из них 5,5 млн завершили вакцинацию, свидетельствуют данные правительства страны в Facebook.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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