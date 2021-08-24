 

Военные запустили флаги Украины в сторону ОРДЛО. Оккупанты пытались их сбить

24.08.2021, 19:02, Новости дня
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Акцию провели ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

“Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ “Счастье”. Таким оригинальным образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1185649561927658

По информации военных, пророссийские боевики отреагировали на акцию.

“Из радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем, им это не удалось. Подобные мероприятия неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи”, – заключили в штабе.

Контекст:

Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины сразу после аннексии Крыма в 2014 году. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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