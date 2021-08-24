 

Мальчикам с Троещины, которые пели гимн, построили новое футбольное поле

24.08.2021, 19:02, Новости дня
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“Сказано – сделано! Помните маленьких футболистов, которые во время Евро 2020, перед тем, как начать играть в футбол на старой разбитой площадке во дворе на Троещине, исполнили государственный гимн? Ребята влюбили в себя всю страну, поразив самостоятельностью и искренностью. Тогда же, в начале июля, по моему приглашению юные футболисты посетили Дом футбола и получили обещание, что вскоре на месте их старой площадки будет современная. Прошло чуть больше месяца. И вот сегодня в столице по ул. Закревского 35а, мы вместе с легендами украинского футбола Олегом Блохиным, Алексеем Михайличенко, игроками национальной сборной Александром Сиротой, Ильей Забарным и детворой торжественно открыли их новую футбольную площадку с безопасным искусственным покрытием лучшего европейского качества от украинского завода-производителя. Мечта юных игроков о тренировках в достойных условиях осуществилась в День празднования Независимости нашего государства”, – написал он.

Павелко добавил, что именно это является главной задачей большой программы УАФ по обновлению и развитию футбольной инфраструктуры.

“Именно для таких событий и целей в Украине создан современный завод по производству искусственного футбольного покрытия. Ведь звездными футболистами и игроками национальной сборной не рождаются. Ими становятся такие же ребята с Троещины, Дарницы, из Житомира или Днепра, для исполнения желаний и амбициозных планов которых требуются соответствующие условия спортивного развития. В Украине в течение последних трех лет мы реконструировали и построили более 2500 футбольных полей и большое количество стадионов. Мы не останавливаемся, а будем и дальше строить именно для будущего украинских ребят”, – резюмировал он, поздравив еще раз украинцев с Днем Независимости.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4211008082318141

Контекст:

Видео с маленькими футболистами, которые пели гимн Украины перед своим дворовым матчем, стало вирусным в соцсетях. Постом киевлянина Дмитрия Сирченко, который опубликовал ролик в Facebook, поделились около 30 тысяч пользователей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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