10 аппетитных салатов с консервированным тунцом

В кулинарном Instagram-блоге vkusnya_eda_recepty описан рецепт быстрого приготовления вкусного салата из консервированного тунца с добавлением пекинской капусты.

Для него понадобится перемешать:

1 банку консервированного тунца в собственном соку;

нарезанную пекинскую капусту (количество определяется на глаз);

150 г зеленого горошка;

3 нарезанных вареных яйца;

150 г натертого сыра;

2 ст. л. сметаны;

соль и черный перец по вкусу.

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Публикация от Егорова Ольга * Рецепты (@vkusnya_eda_recepty)

Рецепт салата из консервированного тунца, помидоров с добавлением картофеля обнародован на странице блогера pp_vikavopseva.

Ингредиенты:

100 г консервированного тунца;

50 г листьев салата;

три помидора черри;

два вареных яйца;

два вареных картофелины;

1 ст. л. оливкового масла;

соль, перец, французская горчица – по вкусу.

Картофель, помидоры и яйца необходимо нарезать дольками и разложить их на листья салата, политые смесью оливкового масла и горчицы. Сверху на них нужно выложить кусочки тунца. Перед подачей на стол салат необходимо посолить и поперчить.

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Публикация от ПП-РЕЦЕПТЫ * •ПОХУДЕНИЕ * •СЕМЬЯ * (@pp_vikavopseva)

Как готовить салат из тунца с огурцами, рассказывается на странице Instagram-пользователя neygomonnaj. Для приготовления салата необходимо нарезать кубиками и смешать несколько свежих огурцов, пять яиц, добавить к ним содержимое одной банки с консервированным в собственном соку тунцом, а также зеленый горошек и мелко нарезанную луковицу.

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Публикация от Стройка * Рецепты * Мастер Классы (@neygomonnaj)

Для приготовления салата “Мимоза” необходимо:

пять картофелин;

три моркови;

пять яиц;

100 г сыра;

две банки консервированного тунца;

200 г сметаны;

Соль, перец по вкусу.

“Картофель и морковь отвариваем в мундире до готовности. Очищенный картофель натираем на крупной терке, морковь – на мелкой. Вареные яйца делим на белки и желтки. Натираем их отдельно на мелкой терке. Сыр трем на мелкой терке. Если тунец крупными кусочками, то разминаем вилкой. Собираем салатик, выкладываем слоями. Сначала картофель, солим, перчим, смазываем сметаной. Затем морковь, немного сметаны, тунец, сыр, сметана, белок, желток”, – описала процесс приготовления на своей странице в Instagram кулинарный блогер под ником mariana_na_pp.

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Публикация от Мариана * Санкт-Петербург (@mariana_na_pp)

Кулинарный Instagram-блогер ne.iz.takih предлагает попробовать сочетание консервированного тунца с болгарским перцем. Для этого понадобится смешать между собой 200 г консервированного тунца, нарезанные кубиками огурцы, болгарский перец, добавить листья салата, 100 г консервированной кукурузы. 20 г семян кунжута и полить оливковым маслом.

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Публикация от Ира и одноэтажная Германия * (@ne.iz.takih)

Кулинарный Instagram-блогер retsepti_rano предлагает приготовить салат из максимального количества сочетаемых с тунцом ингредиентов – при этом количество продуктов эксперт берет на глаз.

Для приготовления нужно листья салата руками порвать на тарелку, на них выложить нарезанные дольками помидоры и огурцы, а также вареные яйца. “Солим по вкусу и добавляем тунец, оливковое масло и черный молотый перец. Перемешиваем”, – описала финальные действия блогер.

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Публикация от Рецепты, жизнь, лаи * фхаки (@retsepti_rano)

Быстрый рецепт салата из консервированного тунца описан в кулинарном Instagram-блоге razumnayaeda.

Для салата понадобятся:

1 банка консервированного в собственном соку тунца;

салатные листья;

два вареных яйца;

один соленый огурец;

половина сладкого красного лука.

Для соуса необходимо смешать

2 ст. л. сметаны;

1 ч. л. зернистой горчицы;

1 ст. л. оливкового масла;

добавить соль и перец по вкусу.

Затем в салатник нужно выложить салатные листья, из банки с тунцом слить сок и немного размять кусочки рыбы вилкой, добавить в салатник. Лук нарезать перьями. Огурцы нашинковать полукольцами или кубиками. Яйца разрезать на четвертинки. Заправить салат соусом и слегка перемешать.

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Публикация от Ольга | ПП-рецепты (@razumnayaeda)

Кулинарный Instagram-блогер lucky_star80 поделилась рецептом салата из авокадо и тунца.

“Берем листья салата, консервированный тунец, два авокадо, свежий или соленый огурец, маслины, все смешиваем, добавляем соль и оливковое масло и ваш сытный завтрак готов”, – описала блогер основной процесс приготовления, опустив промежуточные этапы.

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Публикация от Коста Бланка * Испания. СММ (@lucky_star80)

Необычное сочетание консервированного тунца с овощами предложила Instagram-блогер tanya_pp69. Она советует на листья салата выложить кусочки тунца, добавить на тарелку крупно нарезанные помидоры черри, болгарский перец и кусочки авокадо, а готовый салат посолить и поперчить по собственному вкусу.

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Публикация от ВИЗУАЛИЗАТОР | ТВЕРЬ (@tanya_pp69)

Также тунец можно сочетать с фасолью. Рецепт этого салата опубликован на странице кулинарного Instagram-блога sam_sebepovar.

Для салата понадобятся:

банка консервированного тунца в собственном соку

Салат ( у нас Ромен)

1-2 шт. – огурец свежий

1 шт. – лук красный

1 банка фасоли консервированной в собственном соку

3 шт. – яйца куриные

Масло оливковое для заправки

Соль, перец по вкусу

Салат порезать, яйца отварить и порезать кубиками, огурец тоже кубиками, лук мелко порезать.

Все ингредиенты смешать, добавить фасоль и тунец, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.

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Публикация от ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ ФУДБЛОГ (@sam_sebepovar)

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