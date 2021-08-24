Положение «лежа на животе» помогает избежать ИВЛ пациентам с тяжелым COVID-19



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Прон-позицию — когда пациента укладывают на койку животом вниз — часто используют для лечения респираторного дистресс-синдрома (осложнения многих легочных болезней). Такое положение способствует улучшению поступления кислорода в кровь и способствует снижению смертности.

Ученые выдвинули гипотезу, что этот метод может быть эффективен в предупреждении ухудшения состояния тяжелых пациентов с COVID-19 и предупредить необходимость применения интубации с искуссвенной венитляцией легких. Они провели мета-исследование в «красных зонах» больниц США, Мексики, Франции, Канады, Ирландии и Испании. Результаты опубликованы в журнале Lancet Respiratory Medicine.

В исследовании участвовало 1126 пациентов, получавших кислородную поддержку (оксигенотерапию) с помощью назальной канюли. Участников разделили на две группы. Половину из них перекладывали на живот и оставляли в этом положении на некоторое время. Остальные во время лечения оставались на спине. За пациентами наблюдали в течение 28 дней.

За это время интубация с искуссвенной венитиляцией легких потребовалась 33% пациентов, лежавших в прон-позиции. В контрольной группе этот показатель составил 40%. По мнению ученых, результаты убедительно доказывают, что эта мера помогает снизить риск ухудшения состояния пациентов на кислородной поддержке и должна и впредь применяться в рутинной практике.

«Положение на спине в бодрствующем состоянии является безопасным вмешательством, которое снижает риск неуспешного лечения при острой тяжелой гипоксической дыхательной недостаточности из-за COVID-19», — сообщил ведущий автор исследования Стефан Эрманн (Stephan Ehrmann).

Ученые отметили, что врачам следует обеспечить максимальный комфорт для пациента в прон-позиции, чтобы он мог оставаться в таком положении минимум 8 часов в сутки.