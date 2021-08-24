Недостаточное потребление воды повышает риск сердечной недостаточности

Употребление недостаточного количества воды в течение всей жизни может повысить риск сердечной недостаточности. Об этом говорится в исследовании, итоги которого были представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологов.

Если же человек потребляет необходимое количество жидкости, поддерживая гидратацию, то появляется возможность предотвратить или же замедлить изменения в сердце, которые становятся причиной появления проблем с его работой. Для этого следует соблюдать минимальные рекомендации, отметила врач и автор исследования Наталья Дмитриева. Речь идет об объеме от 1,6 до 2,1 литра воды для представителей слабого пола, и от двух до трех – для сильного. В результате опроса выяснилось, что большинство людей не выпивают даже минимальной рекомендуемой нормы жидкости, что чревато проблемами с работой сердца.

В исследовании исследователи изучали, как концентрация натрия в крови людей среднего возраста, по которой можно определить привычки гидратации, отражается на состоянии сердца спустя 25 лет. Помимо этого, изучалась связь между утолщением стенок желудочка сердца (первый признак сердечной недостаточности) и гидратацией. В исследовании принимали участие более 15 тысяч человек возрастом от 44 до 66 лет.

После завершения исследования выяснилось, что все эти факторы негативно сказывались на состоянии сердца. Ученые рекомендуют выработать привычку пить необходимое количество воды для предотвращения проблем со здоровьем в будущем.

Источник: www.medikforum.ru