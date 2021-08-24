Специалисты назвали самую полезную специю для здоровья

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24.08.2021, 18:58, Разное
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Эксперты заявляют, что приправы улучшают вкус блюд и влияют на здоровье людей. Они рассказали о самой полезной специи для здоровья человека.
Люди часто используют травы, чтобы лечить разные заболевания, а исследователи каждый раз открывают новые особенности у известных растений. Не так давно они выяснили, что шафран можно считать хорошей добавкой к рациону, так как он имеет больше 150 соединений. Сюда относят тиамин, ниацин, цинк, каротиноиды, рыбофлавин. Для получения наибольшей пользы, специалисты советуют употреблять от 0,5 до 1 грамма приправы ежедневно.

Эксперты сообщают, что шафран необходим, чтобы облегчить симптоматику депрессивного расстройства и нейродегенеративных состояний, которые вызывают болезнь Альцгеймера. Определенные работы ученых демонстрируют, что при добавлении 30 мг шафрана в пищу на протяжении 6 недель, произойдет такой эффект, как после обычных антидепрессантов.

Также приправа полезна для сосудов и сердца. Исследование, которое опубликовали в издании Phytomedicine Journal, говорит о том, что шафран может понижать артериальное давление. После употребления добавки в дозе 400 мг на протяжении недели, у людей уменьшилось систолическое давление.

Исследование, проведенное in vivo и опубликованное в Scientific Reports, доказывает, что употребление шафрана вместе с упражнениями с отягощениями дает сильный лечебный результат при диабете. Такие данные получили после опытов на грызунах, но необходимо продолжать работать, чтобы сделать окончательные выводы в отношении эффекта от специй при диабете у человека.

С древних времен растение помогало и при расстройствах желудка. Обзор опытов, которые разместил NLM, сообщает, что противовоспалительные и седативные особенности специи будут способствовать уменьшению воспалений в кишечнике. Специалисты выяснили и то, что шафран облегчает симптоматику язвы желудка.

В работе, которую опубликовали в издании Cancer Letters Journal, сообщается, что из-за большого количества антиоксидантов, экстракт шафрана предотвращает рост и расширение клеток рака. В шафране есть и кроцин, помогающий подавить разрастание клеток колоректального рака, новообразования легких и желудка.

Источник: profile.ru



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