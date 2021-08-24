 

Ирина Апексимова сообщила о разочаровании в мужчинах

24.08.2021, 18:58, Разное
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Ирина Апексимова сообщила, что не боится одиночества, а просто разочаровалась в мужчинах. Актриса заявила об этом в беседе с Вячеславом Манучаровым на YouTube-проекте «Эмпатия Манучи».
Ирина Апексимова считает, что не готова быть в отношениях со слабым мужчиной ради того, чтобы он принес ей воды в пожилом возрасте. Она отмечает, что не презирает мужчин, но часто в них разочаровывалась. Актриса подчеркнула, что такие не все, а те, кто встречались в ее жизни.

Актриса была в браке 2 раза. Первый супруг – Валерий Николаев, а второй – Алексей Ким, бизнесмен. Ирина Апексимова призналась, что свою ситуацию связала с творческой деформацией, так как в реальности не имеет общения с докторами, миллионерами. На пути у знаменитости встречаются творческие люди, которые не всегда имеют внутренний стержень.

Ирина Апексимова подчеркивает, что мужчины, которых она встречала, пытались от нее зависеть, а не быть оплотом. Также актриса подтвердила, что жить одной ей не страшно, а находиться с кем-то ради того, чтобы в старости было кому подать стакан воды – не хочет, информирует «Слово и Дело».

Источник: slovodel.com



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