Ирина Апексимова сообщила о разочаровании в мужчинах

Ирина Апексимова сообщила, что не боится одиночества, а просто разочаровалась в мужчинах. Актриса заявила об этом в беседе с Вячеславом Манучаровым на YouTube-проекте «Эмпатия Манучи».

Ирина Апексимова считает, что не готова быть в отношениях со слабым мужчиной ради того, чтобы он принес ей воды в пожилом возрасте. Она отмечает, что не презирает мужчин, но часто в них разочаровывалась. Актриса подчеркнула, что такие не все, а те, кто встречались в ее жизни.

Актриса была в браке 2 раза. Первый супруг – Валерий Николаев, а второй – Алексей Ким, бизнесмен. Ирина Апексимова призналась, что свою ситуацию связала с творческой деформацией, так как в реальности не имеет общения с докторами, миллионерами. На пути у знаменитости встречаются творческие люди, которые не всегда имеют внутренний стержень.

Ирина Апексимова подчеркивает, что мужчины, которых она встречала, пытались от нее зависеть, а не быть оплотом. Также актриса подтвердила, что жить одной ей не страшно, а находиться с кем-то ради того, чтобы в старости было кому подать стакан воды – не хочет, информирует «Слово и Дело».

Источник: slovodel.com