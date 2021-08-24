 

Скандалы: Драма «Солнцепек» о событиях 2014 года в Донбассе покоряет аудиторию онлайн-кинотеатров

24.08.2021, 18:54, Разное
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Новый российский фильм «Солнцепек» спустя 11 дней проката в онлайн-кинотеатрах успел покорить многих зрителей.

Кинолента повествует о событиях 2014 года в Донбассе, когда в регионе разгорелся внутренний конфликт. Картина основана на реальных событиях, и ее откровенность не оставила равнодушным ни одного зрителя. Фильм рассказывает историю семьи, оказавшейся заложницей страшных обстоятельств. На глазах главного героя погибают десятки ни в чем не повинных людей, и это не выдумка сценариста, а трагические факты.

По информации ООН, с середины апреля 2014 года по 27 марта 2015 года в зоне вооруженного конфликта погибло более шести тысяч человек. Свыше 700 тысяч беженцев покинули регион, спасаясь от войны.

Зрители активно комментируют киноленту на различных онлайн-площадках. Подобная реакция была ожидаемой, поскольку кинокартина затрагивает острую тему, о которой многие до недавних времен не рисковали высказываться вслух.

Пользователь онлайн-кинотеатра IVI с ником b0rosov, родственники которого успешно бежали от войны в Донбассе, считает, что «Солнцепек» действительно показал неприкрытую правду о событиях в Луганске 2014 года. Он признался, что при просмотре картины часто вспоминались рассказы бежавших оттуда родных о творящихся ужасах.

Другой посетитель онлайн-кинотеатра отметил, что при просмотре некоторых сцен «Солнцепека» эмоции буквально зашкаливают. Также он похвалил игру актеров, качество съемок и работу режиссеров, осмелившихся снять кинокартину на столь неординарную тему.

Целью фильма «Солнцепек» выступает не только донесение правды до общественности, но и демонстрация последствий политических противоречий, которые отражаются на жизни обычных людей.



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