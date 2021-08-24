Путин предложил законодательно защитить соцвыплаты от списания

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в федеральном законе требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству.

Глава государства поддержал инициативу партии “Единая Россия”. 22 августа на встрече с президентом члены партии предложили защитить соцвыплаты от списания.

Путин заявил, что списывать социальные выплаты по исполнительному производству недопустимо. Российский лидер подчеркнул, что государство делает выплаты, направленные на поддержку детей и семей, а также на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Глава государства отметил, что единовременные выплаты защищаются указом президента, однако федеральный закон в этой сфере еще не принят. Он призвал в срочном порядке исправить ситуацию. “Нужно сделать это незамедлительно”, – потребовал президент России.

Путин выразил уверенность, что партия “Единая Россия” поддержит его предложение о принятии федерального закона, защищающего социальные выплаты от списания. Кроме того, президент призвал банки исполнить его указ.

“Руководителей банковских организаций прошу исполнить требования указов президента. Средства, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть”, – заявил Путин.