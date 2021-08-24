Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях

Президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России» предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики.

«Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса… При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики», – передает его слова РИА «Новости».

Кроме того, Путин поддержал идею «Единой России» о помощи фермерам и точкам торговли для стимулирования снижения цен.

«Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса населения, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию. Отмечу также, что реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания», – сказал он.

Ранее Путин на встрече с единороссами заявил, что обсудит с правительством вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году.