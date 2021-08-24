Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора»

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии.

«Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости».

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.