 

Российский рынок акций показал рост

24.08.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рынок акций РФ показал рост во вторник после новостей о росте рынка нефти и выходе сорта Brent на уровень в 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к на момент закрытия основных торгов повысился на 0,15%, до 3888,87 пункта, а долларовый индекс РТС – на 0,66%, до 1660,9 пункта, передает РИА «Новости».

Во вторник утром мировые цены на нефть показывали рост на снижении опасений за перспективы мировой экономики после пандемии. Позже во вторник нефть дорожала на 2,6% до 70,2 доллара за баррель сорта Brent.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / Военную технику ВСУ заметили у храма в Донбассе

26.06 / Google откладывает блокировку cookie-файлов еще на год

26.12 / Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» ввели в состав Тихоокеанского флота

15.07 / США ввели визовые санкции против сотрудников китайских технологических компаний

21.08 / Отказ Испании пустить российские корабли в Москве прокомментировали словами о русофобстве в НАТО

02.03 / Печерский суд разрешил задержать Шария – СМИ

28.03 / Мнения: МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

13.01 / ABC News – борьба с коронавирусом напомнила американским медикам войну в Ираке

22.06 / В мире: Избрание нового президента Ирана стало следствием ошибок Америки

26.01 / Пир во время COVID — британская полиция пресекает незаконные вечеринки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика