Российский рынок акций показал рост

Рынок акций РФ показал рост во вторник после новостей о росте рынка нефти и выходе сорта Brent на уровень в 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к на момент закрытия основных торгов повысился на 0,15%, до 3888,87 пункта, а долларовый индекс РТС – на 0,66%, до 1660,9 пункта, передает РИА «Новости».

Во вторник утром мировые цены на нефть показывали рост на снижении опасений за перспективы мировой экономики после пандемии. Позже во вторник нефть дорожала на 2,6% до 70,2 доллара за баррель сорта Brent.