Время евнухов

Помечая желтой звездой иноагента качественные издания, власть борется не с ними, а против общества, которое не верит государственной пропаганде.

Ровно через год после отравления Навального — день в день — «Дождю»* нашили желтую звезду иноагента. И заодно ее нашили «Важным историям»*, ее редактору Роману Анину***, лучшему российскому журналисту-расследователю, и его коллегам. Скоро российская журналистика окончательно разделится на иноагентов и Маргариту Симоньян.

Важно понимать, что, помечая СМИ «иноагентами», как кот метит территорию, власть борется не против оппозиции. Она борется против общества. Она борется против будущего. И поскольку РФ стараниями Петра I — все-таки не Афганистан, то, хотя власть делает все, чтобы превратить Россию в Афганистан, этого не случится.

Коллектив расследовательского проекта «Важные истории»

Обратите внимание, с какой тщательностью и как неспешно разворачивалась стратегическая операция по обиноагенчиванию. Первыми, если вы помните, признавали иноагентами вовсе не «Дождь», и не «Медузу»*, и не «Проект»**. Первыми были главред «Псковской губернии» Денис Камалягин*** да фемактивистка Дарья Апахончич***. Это даже не очень-то и большая новость была. То есть для журналистов, конечно, новость, а для рядового читателя… Ну какое ему дело до акционистки?

Эта постепенность — фирменный шаг Кремля. Сначала — помните? — отменили выборы в Совет Федерации. Потом начался «спор хозяйствующих субъектов» по поводу НТВ. Потом посадили Ходорковского.

Это теперь мы понимаем, оглядываясь назад, что еще тогда все было предрешено. И предрешено было даже раньше, чем когда посадили Ходорковского. Предрешено было тогда, когда сразу после выборов — как мы теперь знаем — бизнесмена Колесникова, по его словам, якобы вызвали приближенные предприниматели и будто бы объяснили: так и так, делаем фирму, олигархи будут переводить туда деньги, 70% пойдет на закупки медицинского оборудования, а 30% — на разные другие вещи, в том числе на строительство дворца в Геленджике.

Вот с этого момента судьба РФ уже была решена.

О ЧЕМ РЕЧЬ

Читайте интервью бизнесмена Сергея Колесникова — Роману Анину и «Новой газете» 2011 года.

Тайны «Проекта Юг». Российский бизнесмен в открытом письме президенту утверждает, что огромные деньги вместо нацпроектов и поддержки высокотехнологичных производств пошли на строительство резиденции премьер-министра

«Дождь», и Анина, и его коллег по «Важным историям» объявили иноагентами в годовщину отравления Навального. Сложно сказать, совпадение это или нет. Но вот что удивительно и, более того, отрадно: все эти иноагенты, комиссии по переписыванию истории, запреты, уголовные дела и желтые звезды — все они происходят от одного. От полного провала кремлевской пропаганды.

У меня есть любимая притча о евнухе китайского императора Эр-ши, который хотел сделать государственный переворот и с этой целью привел во дворец оленя, сказав, что это лошадь. Всех, кто сказал, что это олень, евнух казнил как ненадежных (иноагентов). Про всех, кто сказал, что это лошадь, евнух подумал: «Это люди, мне преданные, на них можно положиться».

Увы, наши пропагандисты до евнуха императора Эр-ши недотягивают. Никто, кроме тех, кто вовсе не умеет размышлять или кому не положено по долгу службы, не думает,

что Навального отравила германская разведка,

что малазийский «Боинг» сбил летчик Волошин,

что Скрипалей отравили сами англичане

и т.д.

(Странно, что мы еще не услышали, что дворец в Геленджике построил себе Навальный на деньги Госдепа.)

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Разница по сравнению со сталинской пропагандой, которая даже выдающихся интеллектуалов вроде Лиона Фейхтвангера могла убедить в совершеннейшей достоверности «московских процессов» — колоссальная.

И это происходит не потому, что современная пропаганда как-то особо глупа или бестолкова. Вовсе нет. Вся история человечества свидетельствует о том, что нет такого бреда, в который оно не готово было бы коллективно поверить.

Дело в другом. Чтобы покорить людей, пропаганда должна отвечать их желаниям. Рассказы о том, что праведных на небе ждет воскресение или что мы отменим частную собственность и построим рай на земле, резонируют с архетипами. Но нынешняя наша пропаганда не такова. Это просто люди воруют и пытаются объявить свое воровство строительством государственности, а свое невежество — духовными скрепами. Нет ни единой психологической причины, по которой нам бы захотелось поверить, что этот олень — лошадь.

Вот и остается только назначать тех, кто говорит, что олень — это олень, иноагентами.

Юлия Латынина, Обозреватель «Новой»

* Минюст внес эти замечательные СМИ и их журналистов в список СМИ-иноагентов.** «Проект» внесен в реестр нежелательных организаций в России, а его журналисты — в список физлиц-СМИ-иноагентов.*** Минюст внес этих людей в реестр физлиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов.

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