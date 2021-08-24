Кучма заявил, что война за независимость Украины оказалась “отложенной” почти на четверть века

“Пришла война. Настоящая война за независимость. Не такая, которую вел Израиль при рождении государства, а “отложенная” почти на четверть века. В истории так бывает, но от этого не меняется сама суть войны за независимость. Да – в самом начале, под болевым шоком от бойни на Майдане отдали России Крым – отдали фактически без единого выстрела. Но потом – дрались. На восточном фронте наши ребята воевали и воюют не только за Мариуполь и Краматорск, но и за Киев и Одессу, за галицкие замки и надднепровские села. И линия фронта проходит не только на Донбассе – могу подтвердить это, отдав несколько лет дипломатической войне за Украину на полях трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию”, – подчеркнул Кучма.

Он отметил, что украинское общество осознало себя единым народом только после начала войны на Донбассе.

“Война продолжается, и неизвестно, сколько продлится еще. Но некоторые необратимые ее результаты уже есть. На одной чаше – тысячи и тысячи жертв. Но на другой – единый народ, который именно во время войны осознал себя таковым”, – резюмировал Кучма.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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