 

Разумков заявил, что из Рады никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность Украины

24.08.2021, 18:09, Новости дня
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“Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдогосударственные образования на востоке нашего государства. Мы будем отстаивать свою территориальную целостность, даже если нам придется это делать один на один. Я убежден, что из этих стен, где родился Акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы”, – сказал Разумков.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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