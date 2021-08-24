 

Влада Яму госпитализировали после ужина в ресторане

24.08.2021, 18:08, Новости дня
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По словам Ямы, ужин был вкусным, а общение – приятным.

Скриншот: vladyama_official / Instagram

Но когда он вернулся домой, то почувствовал недомогание. Сперва хореограф даже планировал ехать в клинику самостоятельно, но у него отекло горло и стало трудно дышать.

Скриншот: vladyama_official / Instagram

По словам Ямы, он вызвал скорую. Медики диагностировали у него отек Квинке. Артист признался, что это третий подобный случай в его жизни.

Скриншот: vladyama_official / Instagram

Позже Яма уточнил, что причиной аллергической реакции стал мед.

“В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка может стоить жизни”, – резюмировал он. Яма не уточнил, в каком заведении ужинал.

Скриншот: vladyama_official / Instagram
Контекст:

Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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